Последняя неделя июня в Тюмени будет прохладной и пасмурной

По данным Гисметео, пять из семи дней предстоящей недели могут быть дождливыми.

В понедельник, 26 июня, пасмурно, дождь, днем около +15 °С.

Во вторник, 27 июня, переменная облачность, без осадков, днем до +21 °С.

В среду и четверг, 28-29 июня, небольшой дождь, максимальная температура днем - до +21 +20 °С.

В пятницу, 30 июня, днем +19 °С. Возможны гроза с ливнем.

В выходные до +25 °С, суббота пасмурно, но без осадков, в воскресенье сохраняется вероятность небольшого дождя.