В Тюмени на несколько часов ограничат движение автомобилей по путепроводу в районе Плеханова

В среду, 14 июня, в 10:00 начнется перестановка ограждающих конструкций в зону третьего этапа ремонта путепровода через Транссиб. В работе задействуют автокран, поэтому транспорт в течение нескольких часов сможет проезжать только по одной полосе, сообщает ГУС ТО.

После обеда для проезда автомобилей в направлении Московского тракта будут открыты две полосы движения.

Ремонт путепровода на Обходе Тюмени проводится в 6 этапов. Накануне завершен второй этап. Полностью работы будут выполнены к началу учебного года.

Работы на участке ведутся благодаря национальному проекту "Безопасные качественные дороги".