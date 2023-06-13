Схема движения на пересечении обхода города Тюмени с улицей Авторемонтной изменится в начале июля

Схема движения на пересечении Обхода г. Тюмени с ул. Авторемонтной изменится со 2 июля изменится, сообщает ГУС ТО.
Встречные потоки транспорта на объездной дороге будут разделены барьерным ограждением. С улицы Авторемонтной и улицы Троицкой останутся только правые повороты. Светофор для автомобилей будет демонтирован. Останется светофор для движения пешеходов, оснащённый кнопкой вызова.
Администрация Тюмени разрабатывает схемы изменения автобусных маршрутов. В ближайшее время они будут опубликованы.
Для поворота налево с ул. Авторемонтной специалисты предлагают развернуться на развязке на пересечении с ул. Ямской. При движении с ул. Троицкой выехать на данную развязку можно по ул. Медовая и ул. Селекционная.
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