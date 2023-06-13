В Тюменской области до 16 июня сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Чрезвычайная пожарная опасность - 5 класс горимости по шкале Нестерова в Тюменской области местами сохранится по 16 июня. Уведомление об этом опубликовал департамент гражданской защиты и пожарной безопасности региона.
Напоминаем, На территории Тюменской области продолжает действовать особый противопожарный режим и режим повышенной готовности для органов управления системы РСЧС. Сохранен запрет на посещение лесов и разведение открытого огня.
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