В Тюменской области до 16 июня сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

16:16 13 июня 2023
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Чрезвычайная пожарная опасность - 5 класс горимости по шкале Нестерова в Тюменской области местами сохранится по 16 июня. Уведомление об этом опубликовал департамент гражданской защиты и пожарной безопасности региона.

Напоминаем, На территории Тюменской области продолжает действовать особый противопожарный режим и режим повышенной готовности для органов управления системы РСЧС. Сохранен запрет на посещение лесов и разведение открытого огня.

Теги: лесные пожары
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