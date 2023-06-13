Часть улицы Максима Горького в Тюмени перекроют на 17 дней

В связи с выполнением работ по строительству и ремонту сетей водоснабжения и водоотведения с 21 июня по 7 июля будет прекращено движение транспорта на ул. Максима Горького на участке от ул. Харьковской до ул. Котельщиков, сообщили в администрации Тюмени.

Участников дорожного движения убедительно просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.