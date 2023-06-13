В Тюменской области действует 5 ландшафтных пожаров

Действующих лесных пожаров нет на утро 14 июня в регионе нет, 123 человек и 29 единиц техники задействованы на ликвидации 5 локализованных ландшафтных пожаров в Вагайском, Сладковском, Тюменском и Уватском районах.
За минувшие сутки ликвидировано четыре природных пожара.
Отмечается, в регионе ведётся авиационное и наземное патрулирование лесов, действует особый противопожарный режим и режим повышенной готовности для органов управления системы РСЧС. Сохранен запрет на посещение лесов и разведение открытого огня.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru