В Тюменской области действует 5 ландшафтных пожаров

15:00 13 июня 2023
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Действующих лесных пожаров нет на утро 14 июня в регионе нет, 123 человек и 29 единиц техники задействованы на ликвидации 5 локализованных ландшафтных пожаров в Вагайском, Сладковском, Тюменском и Уватском районах.

За минувшие сутки ликвидировано четыре природных пожара.

Отмечается, в регионе ведётся авиационное и наземное патрулирование лесов, действует особый противопожарный режим и режим повышенной готовности для органов управления системы РСЧС. Сохранен запрет на посещение лесов и разведение открытого огня.

Теги: лесные пожары
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