Похолодание в Тюмени продержится все выходные

Установившаяся прохладная погода в Тюмени продержится в эти выходные и до конца следующей недели.
Сегодня, 9 июня, переменная облачность, без осадков, до +21 °С.
В субботу, 10 июня, такая же погода, небольшой дождь возможен в первой половине дня.
В воскресенье, 11 июня, пасмурно, дожди в течение дня, днем воздух прогреется до +16 °С.
В понедельник, 12 июня, солнечно, без осадков, днем до +17 °С.
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