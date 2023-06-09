Похолодание в Тюмени продержится все выходные

09:00 09 июня 2023
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Установившаяся прохладная погода в Тюмени продержится в эти выходные и до конца следующей недели.

Сегодня, 9 июня, переменная облачность, без осадков, до +21 °С.

В субботу, 10 июня, такая же погода, небольшой дождь возможен в первой половине дня.

В воскресенье, 11 июня, пасмурно, дожди в течение дня, днем воздух прогреется до +16 °С.

В понедельник, 12 июня, солнечно, без осадков, днем до +17 °С.

Теги: прогноз погоды
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