В центре Тюмени на 8 участках перекроют движение для всех видов транспорта

В день проведения ежегодного тюменского велофестиваля, 12 июня, в Тюмени нельзя будет проехать по улицам:

С 08:00 до 16:00:

ул. 8 Марта - от ул. Советской до ул. Республики;

ул. Водопроводной - от ул. Советской до ул. Республики;

ул. Володарского - от ул. 8 Марта до ул. Водопроводной;

ул. Хохрякова - от ул. Первомайской до ул. 8 Марта.

С 10:00до 16:00:

ул. Республики - от ул. Профсоюзной до ул. Челюскинцев;

ул. Челюскинцев - от ул. Володарского до ул. Урицкого;

ул. Ленина - от ул. Кирова до ул. Орджоникидзе;

ул. Орджоникидзе - от ул. Герцена до ул. Володарского

С 20:00 11 июня до 16:00 12 июня не будут работать парковки вдоль проезжей части по дорогам:

ул. 8 Марта - от ул. Советской до ул. Республики;

ул. Водопроводной - от ул. Советской до ул. Республики;

ул. Володарского - от ул. 8 Марта до ул. Водопроводной;

ул. Хохрякова - от ул. Первомайской до ул. 8 Марта.