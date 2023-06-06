Тюменцев предупредили об ухудшении погоды

По данным Тюменского гидрометцентра, в Тюмени 7 и 8 июня ожидаются сильный ветер, гроза и ливни, предупреждает Единый центр оперативного реагирования.

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