Тюменцев предупредили об ухудшении погоды

По данным Тюменского гидрометцентра, в Тюмени 7 и 8 июня ожидаются сильный ветер, гроза и ливни, предупреждает Единый центр оперативного реагирования.
7 июня ночью возможен кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный 6-11 м/с, при грозе порывы 16-21 м/с, температура +13,+15, днем сильный дождь, гроза, возможен град, ветер северо-западный 6-11 м/с, при грозе порывы 18-23 м/с, температура +23,+25.
8 июня ночью кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный 6-11 м/с, порывы до 18 м/с, температура +11,+13, днем небольшой дождь, ветер юго-западный 7-12 м/с, температура +21,+23.
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