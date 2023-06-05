Похолодание и дожди обещают синоптики тюменцам на предстоящую неделю

Дожди возможны в среду и субботу, похолодание начнется во вторник, следует из графиков Гисметео.

В понедельник, 5 июня, максимальная температура дня - +32 °С, ясно, порывы ветра до 15 м/с.

Во вторник, 6 июня, облачно, без осадков, днем около +27 °С.

В среду, 7 июня, пасмурно, утром около +18, днем дожди и около +15 °С.

В четверг, 8 июня, переменная облачность, днем воздух прогреется до +22 °С.

В пятницу, 9 июня, без осадков, облачно и до +24 °С.

В субботу, 10 июня, солнечное утро, в течение дня до +21 °С и дожди различной интенсивности.

В воскресенье, 11 июня, без осадков, днем +18 °С.