Участок дороги у ТЭЦ-2 в Тюмени закроют на сутки из-за провала

Съезд развязки в районе ТЭЦ-2 города Тюмени 2 июня закроют на сутки.

На съезде с Обхода Тюмени в сторону улицы Монтажников образовался провал, который влияет на безопасность дорожного движения. Принято решение о срочном ремонте дорожного полотна.

Для проведения восстановительных работ с 16:00 2 июня до 16:00 3 июня будет ограничено движение по съезду развязки.

Объехать место ремонта можно по клеверной развязке, совершив три правых поворота.