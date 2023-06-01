Участок дороги у ТЭЦ-2 в Тюмени закроют на сутки из-за провала

Съезд развязки в районе ТЭЦ-2 города Тюмени 2 июня закроют на сутки.
На съезде с Обхода Тюмени в сторону улицы Монтажников образовался провал, который влияет на безопасность дорожного движения. Принято решение о срочном ремонте дорожного полотна.
Для проведения восстановительных работ с 16:00 2 июня до 16:00 3 июня будет ограничено движение по съезду развязки.
Объехать место ремонта можно по клеверной развязке, совершив три правых поворота.
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