В центре Тюмени перекроют дороги из-за полумарафона "ЗабегРФ"

В Тюмени 4 июня, в день проведения Всероссийского полумарафона "ЗабегРФ", с 8:00 до 16:00 перекроют часть дорог, сообщает администрация города.

Движение будет приостановлено на улице Республики от улицы Семакова до улицы Коммунистической; по улице Коммунистической от Луначарского до Ямской; по улице Ямской от Коммунистической до Ирбитской; по улице Казанской от Ямской до Луначарского; по улице Луначарского от Ирбитской до ул. Коммунистической; по улице Володарского от Семакова до Республики.