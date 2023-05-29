В центре Тюмени перекроют дороги из-за полумарафона "ЗабегРФ"

13:09 29 мая 2023
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В Тюмени 4 июня, в день проведения Всероссийского полумарафона "ЗабегРФ", с 8:00 до 16:00 перекроют часть дорог, сообщает администрация города. 

Движение будет приостановлено на улице Республики от улицы Семакова до улицы Коммунистической; по улице Коммунистической от Луначарского до Ямской; по улице Ямской от Коммунистической до Ирбитской; по улице Казанской от Ямской до Луначарского; по улице Луначарского от Ирбитской до ул. Коммунистической; по улице  Володарского от Семакова до Республики.

Теги: администрация Тюмени , ограничение движения
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