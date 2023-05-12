Режим повышенной готовности из-за пожаров ввели на дорогах УрФО

16:30 12 мая 2023
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Для предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с ландшафтными пожарами вблизи автомобильных дорог общего пользования федерального значения, "Уралуправтодор" вводит комплекс мероприятий с 11 мая ввел режим повышенной готовности.

Организован оперативный штаб, установлен круглосуточный контроль, мониторинг за транспортно-эксплуатационным состоянием, состоянием видимости, обнаружением термических точек и очагов возгорания вблизи автомобильных дорог, при обнаружении задымления проезжей части вводится временное ограничение скорости до 70 км/ч.

Работа ведется в постоянном взаимодействии с территориальными подразделениями МЧС России и Госавтоинспекции.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы "Уралуправтодора": 8-800-200-63-06.

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