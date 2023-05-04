В Тюмени накануне 9 Мая на набережной и около неё ограничат движение транспорта

Накануне Дня Победы, 8 мая, с 8 до 16 часов в связи с проведением физкультурно-спортивного праздника на набережной реки Туры въезд автомобилей на парковку, расположенную у "Конторы пароходства", будет недоступен, сообщает администрация Тюмени.
С 13 до 15 часов во время проведения легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, будет частично ограничено движение по второму ярусу правого берега реки Туры – от "Конторы пароходства" до моста Влюбленных.
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