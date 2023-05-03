На Салаирском тракте в районе Верхнего Бора из-за дыма от пожара ограничено движение

Из-за задымления частично ограничено движение на Салаирском тракте под Тюменью, в районе пос.Верхний Бор. Движение организовано в реверсивном режиме. Работают наряды ДПС.
Возгорание травы произошло на Салаирском тракте, примерная площадь — более 10 га. "Огонь охватил две хозяйственные постройки. На месте пока работают 9 единиц техники и 30 человек личного состава", — рассказали РБК в ГУ МЧС по Тюменской области.
Распространение огня уже остановлено, идет пролив. Пострадавших нет.
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