На Салаирском тракте в районе Верхнего Бора из-за дыма от пожара ограничено движение

15:58 03 мая 2023
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Из-за задымления частично ограничено движение на Салаирском тракте под Тюменью, в районе пос.Верхний Бор. Движение организовано в реверсивном режиме. Работают наряды ДПС.

Возгорание травы произошло на Салаирском тракте, примерная площадь — более 10 га. "Огонь охватил две хозяйственные постройки. На месте пока работают 9 единиц техники и 30 человек личного состава", — рассказали РБК в ГУ МЧС по Тюменской области.

Распространение огня уже остановлено, идет пролив. Пострадавших нет.

 

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