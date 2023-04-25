В Тюмени на все лето перекроют лицу Ленина от Перекопской до Красина

В связи с выполнением работ по объекту "Капитальный ремонт по ул.

Ленина, 1 этап" с 20 мая по 31 августа будет прекращено движение транспортных средств на автомобильной дороге по ул. Ленина на участке от ул. Перекопской до ул. Красина. Участок от здания № 2 по ул. Ленина до ул. Перекопской также остается перекрытым.

На время работ будет организовано двустороннее движение по улице Республики на участке от здания № 2/2 до пересечения с улицей Семакова, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта города.