В Тюмени на все лето перекроют лицу Ленина от Перекопской до Красина

В связи с выполнением работ по объекту "Капитальный ремонт по ул.
Ленина, 1 этап" с 20 мая по 31 августа будет прекращено движение транспортных средств на автомобильной дороге по ул. Ленина на участке от ул. Перекопской до ул. Красина. Участок от здания № 2 по ул. Ленина до ул. Перекопской также остается перекрытым.
На время работ будет организовано двустороннее движение по улице Республики на участке от здания № 2/2 до пересечения с улицей Семакова, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта города.
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