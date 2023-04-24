Первая половина недели в Тюмени будет теплой

09:00 24 апреля 2023
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По прогнозам синоптикам, уже во вторник воздух в городе прогреется до +21.

Сегодня, 24 апреля, максимальная температура воздуха +11, солнечно, порывы ветра - до 11 м/с.

Во вторник, 25 апреля, днем до +21, переменная облачность и порывы ветра до 12 м/с.

В среду, 26 апреля, +20, преимущественно пасмурная погода, вечером около +15 и небольшой дождь. 

В четверг, 27 апреля, с утра возможны осадки, в течение дня пасмурно. Днем также - до +20.

В четверг, 27 апреля, днем +20, с утра дожди, в течение дня пасмурно.

В пятницу, 28 апреля,  с утра пасмурно, днем солнечно, но похолодает до +11.

В субботу, 29 апреля, солнечно, +10+12,без осадков. 

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