В Тюмени потеплеет до +14 градусов

Предстоящая неделя порадует тюменцев повышением температуры воздуха и хорошей погодой.

В понедельник, 17 апреля, солнечно, без осадков, днем до +2 °С.

Во вторник, 18 апреля, пасмурное утро сменится облачным днем, потеплеет с 0 до +6 °С.

В среду, 19 апреля, солнечно и до +8 °С.

В четверг, 20 апреля, утро будет солнечным, +3 °С, днем облачно и потеплеет до +14 °С.

В пятницу, 21 апреля, возможен дождь разной интенсивности в течение всего дня, максимальная температура - +13 °С.

В субботу, 22 апреля, осадки в первой половине дня, максимальная температура воздуха - +12 °С.

В воскресенье, 23 апреля, переменная облачность, без осадков, днем около +10 °С.