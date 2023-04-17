В Тюмени потеплеет до +14 градусов

09:00 17 апреля 2023
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Предстоящая неделя порадует тюменцев повышением температуры воздуха и хорошей погодой. 

В понедельник, 17 апреля, солнечно, без осадков, днем до +2 °С.

Во вторник, 18 апреля, пасмурное утро сменится облачным днем, потеплеет с 0 до +6 °С. 

В среду, 19 апреля, солнечно и до +8 °С.

 В четверг, 20 апреля, утро будет солнечным, +3 °С, днем облачно и потеплеет до +14 °С.

 В пятницу, 21 апреля, возможен дождь разной интенсивности в течение всего дня, максимальная температура - +13 °С.

В субботу, 22 апреля, осадки в первой половине дня, максимальная температура воздуха - +12 °С.

В воскресенье, 23 апреля, переменная облачность, без осадков, днем около +10 °С.

Теги: прогноз погоды
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