Тюмень ждет потепление

Солнечные пятница и суббота сменятся пасмурным воскресеньем, а потепление начнется уже сегодня, осадков синоптики на предстоящие три дня на обещают.

Сегодня, 14 апреля, днем ясная погода, днем до -2 ºС, порывы ветра до 11 м/с.

В субботу, 15 апреля солнечно, утром около -8 ºС, днем потеплеет до +3 ºС, ветер - до 7 м/с.

В воскресенье, 16 апреля, пасмурно, ночью около -4, днем до +2 ºС.