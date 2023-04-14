Тюмень ждет потепление

Солнечные пятница и суббота сменятся пасмурным воскресеньем, а потепление начнется уже сегодня, осадков синоптики на предстоящие три дня на обещают.
Сегодня, 14 апреля, днем ясная погода, днем до -2 ºС, порывы ветра до 11 м/с.
В субботу, 15 апреля солнечно, утром около -8 ºС, днем потеплеет до +3 ºС, ветер - до 7 м/с.
В воскресенье, 16 апреля, пасмурно, ночью около -4, днем до +2 ºС.
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