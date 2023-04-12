Дождь, снег и северный ветер - в Тюмени на два дня ухудшится погода

16:06 12 апреля 2023
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13 и 14 апреля в Тюменской области ожидаются дождь, мокрый снег и северный порывистый ветер, сообщает информационный центр правительства ТО.

13 апреля ночью на юге Тюменской области (начиная с северных районов) ожидается мокрый снег. В дневные часы повсеместно осадки: дождь, мокрый снег. Усиление северного ветра местами до 15-18 м/с, в течение дня понижение температуры.

14 апреля резкое похолодание, ночью до -8, -13°С, местами до -18°С, днем преобладающая температура -1, -6°С. Сохранится порывистый северный ветер до 15-18 м/с.

Теги: прогноз погоды
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