Дождь, снег и северный ветер - в Тюмени на два дня ухудшится погода

13 и 14 апреля в Тюменской области ожидаются дождь, мокрый снег и северный порывистый ветер, сообщает информационный центр правительства ТО.
13 апреля ночью на юге Тюменской области (начиная с северных районов) ожидается мокрый снег. В дневные часы повсеместно осадки: дождь, мокрый снег. Усиление северного ветра местами до 15-18 м/с, в течение дня понижение температуры.
14 апреля резкое похолодание, ночью до -8, -13°С, местами до -18°С, днем преобладающая температура -1, -6°С. Сохранится порывистый северный ветер до 15-18 м/с.
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