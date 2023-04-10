Сильный ветер и мокрый снег с дождем - тюменцев предупредили об ухудшении погоды

В Тюменской области в понедельник ожидают сильный ветер и мокрый снег с дождем, синоптики прогнозируют порывы ветра до 18 м/с, что увеличит риск возникновения ЧС и происшествий.

По данным Тюменского ЦГМС – филиала ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС". сегодня ночью столбики термометров опустятся до -3 °С. Завтра, 11 апреля, +3°, +6°. Ветер. Местами порывы 15-17 м/с.