Сильный ветер и мокрый снег с дождем - тюменцев предупредили об ухудшении погоды

В Тюменской области в понедельник ожидают сильный ветер и мокрый снег с дождем, синоптики прогнозируют порывы ветра до 18 м/с, что увеличит риск возникновения ЧС и происшествий.
По данным Тюменского ЦГМС – филиала ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС". сегодня ночью столбики термометров опустятся до -3 °С. Завтра, 11 апреля, +3°, +6°. Ветер. Местами порывы 15-17 м/с.
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