Потепление ждет тюменцев в выходные дни

Начавшееся накануне похолодание в Тюмени сменится плюсовой и солнечной погодой в выходные дни, ни осадков, ни облаков синоптики не предвещают.

В пятницу, 7апреля, ясно, утром около -10 ºС, днем до -3 ºС, к ночи похолодает до -7 ºС, порывы ветра в течение дня - до 11 м/с.

В субботу, 8 апреля, с утра около -5 ºС, днем потеплеет до +7 ºС, ночные часы около 0 ºС, порывы ветра - до 10 м/с.

В воскресенье, 9 апреля, день начнется с +1 ºС, к вечеру максимально воздух прогреется до +13 ºС, ночью +4 ºС.