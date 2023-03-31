Уралуправтодор в ночь на 1 апреля ограничит движение на Р-402 у Киево и Беркута

В ночь на 1 апреля на трассе Р-402 Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск планируется временное закрытие движения транспорта в связи с проведением работ по установке модульных надземных пешеходных переходов.

Для безопасного монтажа конструкции 1 апреля с 0:00 до 00:40 на км 49 (возле с.Киево) и 1 апреля с 02:30 до 03:10 на км 57 (возле с.Беркут) будет перекрыто движение в обоих направлениях.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы Уралуправтодора: 8-800-200-63-06 (ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ).