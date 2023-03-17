Тюменцам на выходные обещают снег с дождем

В выходные в Тюмени возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщает Гисметео.

Пятница, 17 марта, с утра солнечно, -1 ºС, днем потеплеет до +7ºС, пасмурно, во второй половине небольшой дождь. Вечером без осадков, пасмурно и около +4 ºС.

В субботу, 18 марта, первая половина дня без осадков, пасмурно и около +3...+6 ºС, после обеда возможны небольшой дождь, дождь со снегом, к вечеру похолодает до 0 ºС. В ночь на воскресенье снегопад и -2 ºС.

Воскресенье, 19 марта, обещает стать солнечным, но прохладным днем. Утром -9 ºС, днем воздух прогреется до - 2 ºС, к ночи - 6 ºС.