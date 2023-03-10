На ледовых переправах через Иртыш и другие реки Тюменской области снижена грузоподъемность

На нескольких ледовых переправах Тюменской области снижена грузоподъемность, сообщает ГУМЧС России по Тюменской области.

Грузоподъемность снижена до следующих показателей:

- г.Тобольск – д. Бекерево, р. Иртыш 662 км – 40 тонн ( с 13 марта – 30 тонн).

Уватский район:

- с. Уват, р. Иртыш 430 км с 10 марта – 20 тонн;

- с. Тугалово АД "Подъезд к с. Тугалово", р. Иртыш 285 км – 25 тонн (с 10 марта 15 тонн);

- с. Демьянское, р. Иртыш 316,7 км – 60 тонн (с 22.00 9 марта – 15 тонн).

- Тобольский район:

- д. Иземеть, р. Иземетка – 10 тонн,

- д. Ишменева, р. Ишменевская – 10 тонн,

-с. Лайтамак, р. Носка – 10 тонн, -д. Носкинская, р. Носка – 10 тонн,

-д. Ачиры, р. Алымка – 10 тонн, -д. Топкинбашева, Топкинбашская – 10 тонн,

-д. Топкинская, р.Носка – 10 тонн,

-д. Янгутум, р. Носка – 10 тонн.

"Выезд автомобилей на лед может быть осуществлен только в специально разрешенных местах – ледовых переправах, соблюдая разрешенную грузоподъемность", - напоминают в ГУМЧС России по Тюменской области информирует:



