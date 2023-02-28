Силовики устанавливают источники фейковой информации о воздушной тревоге

В Тюменской области региональная автоматизированная система централизованного оповещения населения Тюменской области НЕ ЗАПУСКАЛАСЬ! Переданная по некоторым радио-каналам информация о воздушной тревоге не соответствует действительности, источники информации проверяются соответствующими органами, пишет информцентр правительства ТО.

"В результате хакерской атаки на спутниковый канал связи ряда коммерческих радиостанций в Тюменской области в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара. Данная информация является фейком и не соответствует действительности. Следите за сообщениями в официальных источниках", - говорится в сообщении.

Техническая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Тюменской области с задействованием радиотрансляционных установок и электросирен запланирована 1 марта 2023 года с 10:40 до 11:10 местного времени. Звучание сирен означает сигнал гражданской обороны или чрезвычайной ситуации "Внимание всем!". Услышав звуковой сигнал "Внимание всем", необходимо включить средства радио или телевещания и прослушать сообщение местных органов власти или органов управления по делам ГО и ЧС.