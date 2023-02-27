В течение недели в Тюмени ожидаются небольшие снегопады

Неделя в Тюмени начнется обильным снегопадом, затем вероятность осадков сохранится, но предполагается, что они будут незначительными. Во все дни, кроме воскресенья, прогнозируется достаточно ветренными: во вторник и четверг порывы могут достигать 14-13 м/с, в остальные дни - от 10 д 12 м/с.

Сегодня, 27 февраля, днем до -3 ºС, ветер, снег.

Во вторник, 28 февраля, ночью -2 ºС, днем около 0 ºС, пасмурно, но без осадков.

В среду, 1 марта, ночью до -7 ºС, днем -3 ºС, пасмурно, небольшой снег в первой половине дня.

В четверг, 2 марта, похолодает: в ночные часы около -10 ºС, днем не выше -6 ºС, переменная облачность, вечером возможен небольшой снег.

В пятницу, 3 марта, ночью до -15 ºС, днем около -9 ºС, в утренние часы ясная погода, снег возможен ночью.

В выходные по ночам до -14 ºС, днем около -8-7 ºС, переменная облачность.