В Тюменской области 1 марта проведут проверку систем оповещения

10:20 16 февраля 2023
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1 марта 2023 года в период с 10:40 до 11:10 местного времени будет проводиться техническая проверка работоспособности Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения с элементами Комплексной системы экстренного оповещения населения Тюменской области.

Услышав сигнал "Внимание! Всем!" (звуки сирен и громкоговорящих устройств) необходимо включить средства радио или телевещания и прослушать сообщение местных органов власти или органов управления по делам ГО и ЧС. Соблюдайте спокойствие".

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