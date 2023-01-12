ГИБДД предупреждает водителей о плохой видимости на северной трассе

Госавтоинспекция Тюменской области обращает внимание участников движения на сложные дорожные и погодные условия на федеральных автодорогах региона. Из-за сильного ветра возможны поземка, ухудшение видимости, снежные переметы.

Плохая видимость на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск в Тобольском районе. Здесь периодами идет снег, чаще хлопьями, ветер, поземка. Видимость временами очень плохая. Фото сделано на 210-м километре. Транспорта немного.

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют минимизировать поездки по федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск до улучшения погоды. Сбавить скорость, выбирать скоростной режим с учетом видимости и дорожных условий, Новичкам и пожилым людям лучше отложить поездки.