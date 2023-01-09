Морозы в Тюмени продержатся несколько дней

По данным Гисметео, сегодня, 9 января, утром в Тюмени около –32 °С, днем до –30 °С, к ночи –27 °С, переменная облачность, без осадков, возможны порывы ветра до 8 м/с.

Во вторник, 10 января, в утренние часы около –27 °С, днем воздух прогреется до –22 °С, вечером возможен небольшой снег, потеплеет до –19 °С.

В среду, 11 января, пасмурно, около –18 °С в течение дня и порывы ветра до 8 м/с, к ночи похолодает на 2-3 °С.

В четверг, 12 января, днем потеплеет до –14 °С, вечером около –12 °С и усиление ветра до 7-15 м/с.

В пятницу, 13 января, без осадков, переменная облачность, днем около –14-12 °С.

В выходные, 14 и 15 января, солнечно без осадков, днем около –11 °С, ветер - до 13 м/с.