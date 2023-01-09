В тюменских школах из-за морозов с 1 по 9 класс отменили занятия в очном режиме

07:07 09 января 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

 Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия 1-й смены в школах города Тюмени для обучающихся в 1-9 классах в очном режиме отменяются.

По данным Гисметео, сейчас в Тюмени, Ишиме -30 °С, в Тобольске, Увате -32 °С.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области с 8 до 12 января ожидается аномально холодная погода. Средняя суточная температура воздуха на 10 и более градусов ниже климатической нормы.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Февраль, 2023