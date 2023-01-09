В тюменских школах из-за морозов с 1 по 9 класс отменили занятия в очном режиме

Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия 1-й смены в школах города Тюмени для обучающихся в 1-9 классах в очном режиме отменяются.

По данным Гисметео, сейчас в Тюмени, Ишиме -30 °С, в Тобольске, Увате -32 °С.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области с 8 до 12 января ожидается аномально холодная погода. Средняя суточная температура воздуха на 10 и более градусов ниже климатической нормы.