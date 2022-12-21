В Тюмени взломали сайт информцентра культуры

17:03 20 декабря 2022
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Злоумышленники взломали Информационный портал культуры Тюменской области (http://www.kultura-to.ru/) и разместили там фейковую информацию, сообщает информационный центр правительства ТО.

"Информация, которая размещена сегодня, 20 декабря, не соответствует действительности. В данный момент ведутся технические работы по восстановлению сайта". - отмечается в сообщении. 

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