Резкие перепады температуры воздуха ожидаются в Тюмени

09:00 19 декабря 2022
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Резкое потепление тюменцам пообещали синоптики в понедельник, 19 декабря. 

Сегодня в городе до +1 °С, снегопады в течение всего дня, к ночи возможен снег с дождем. 

Во вторник, 20 декабря, похолодает до -13  °С, пасмурно, возможен небольшой снег.

В среду, 21 декабря, пасмурно, без осадков, днем около -16 °С, ночью до -20 °С.

Четверг, 22 декабря, порадует ясной погодой и морозами. Ночью около -27 °С, днем потеплеет до  20 °С.

В пятницу, 23 декабря, ночью -20 °С, к полудню потеплеет до -10, во второй половине дня снег и повышение температуры до -4 -1 °С. В течение всего дня порывы ветра до 16 м/с.

Выходные обещают теплыми: в субботу переменная облачность, днем до -1 °С, в воскресенье также без осадков и около -5 °С.

Теги: прогноз погоды
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