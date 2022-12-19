Резкие перепады температуры воздуха ожидаются в Тюмени

Резкое потепление тюменцам пообещали синоптики в понедельник, 19 декабря.

Сегодня в городе до +1 °С, снегопады в течение всего дня, к ночи возможен снег с дождем.

Во вторник, 20 декабря, похолодает до -13 °С, пасмурно, возможен небольшой снег.

В среду, 21 декабря, пасмурно, без осадков, днем около -16 °С, ночью до -20 °С.

Четверг, 22 декабря, порадует ясной погодой и морозами. Ночью около -27 °С, днем потеплеет до 20 °С.

В пятницу, 23 декабря, ночью -20 °С, к полудню потеплеет до -10, во второй половине дня снег и повышение температуры до -4 -1 °С. В течение всего дня порывы ветра до 16 м/с.

Выходные обещают теплыми: в субботу переменная облачность, днем до -1 °С, в воскресенье также без осадков и около -5 °С.