На северной трассе предельную скорость увеличили до 100 км/час

На федеральной дороге Тюмень-Ханты-Мансийск увеличен предел скорости для легковых автомобилей. Теперь с 15-го по 118-й километр трассы легковым авто можно двигаться со скоростью до 100 километров в час, когда появятся соответствующие знаки. Часть из них уже установлена, все остальные должны быть установлены до конца года.
При этом скорость грузовиков остается прежней - не более 90 километров в час.
"Решение об увеличении скорости для легковых автомобилей принято после реконструкции трассы: она была расширена до 4-х полос, установлено разделительное ограждение, что устранило встречный разъезд и сделало дорогу более безопасной", - пояснили в ГИБДД ТО.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru