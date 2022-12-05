На северной трассе предельную скорость увеличили до 100 км/час

На федеральной дороге Тюмень-Ханты-Мансийск увеличен предел скорости для легковых автомобилей. Теперь с 15-го по 118-й километр трассы легковым авто можно двигаться со скоростью до 100 километров в час, когда появятся соответствующие знаки. Часть из них уже установлена, все остальные должны быть установлены до конца года.

При этом скорость грузовиков остается прежней - не более 90 километров в час.

"Решение об увеличении скорости для легковых автомобилей принято после реконструкции трассы: она была расширена до 4-х полос, установлено разделительное ограждение, что устранило встречный разъезд и сделало дорогу более безопасной", - пояснили в ГИБДД ТО.