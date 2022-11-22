Тюмень стоит в 10-балльных пробках

В Тюмени вечером наблюдаются 10-балльные пробки. Особенно движение затруднено в центральной части города, сообщает сервис Яндекс.Пробки.

В частности пробка по улице Орджоникидзе в обоих направлениях растянулась от улицы Осипенко до Герцена. Такая же ситуация на ул. Челюскинцев - потоки стоят от Советской до Чернышеского. Движение по улице Герцена затруднено почти на всем протяжении.