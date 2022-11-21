Новая неделя в Тюмени будет солнечной

Синоптики обещают тюменцам в течение недели солнечную погоду и без осадков.

В понедельник, 21 ноября, переменна облачность, днем -14 ºС, к ночи потеплеет до -8 ºС, но порывы ветра усилятся до 10 м/с.

Во вторник, 22 ноября, пасмурно, днем около -10, ночью похолодает до -20 ºС.

В среду, 23 ноября, солнечно, утром около -21 ºС, днем потеплеет до -15 ºС, к ночи столбик термометра опустится до -19 ºС.

В четверг, 24 ноября, ясно, максимальная температура дня -11ºС.

В пятницу, 25 ноября, также ясно. Утром и ночью около -19 ºС, днем до -13 ºС.

В выходные солнечно и около -13 -14 в дневные часы.