В Тюмени снегопад и 7-балльные пробки

08:30 07 ноября 2022
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Автоинспекторы предупреждают жителей города о затруднении в движении на ряде улиц и напоминают о важности соблюдения правил дорожного движения.

"Будьте внимательны в первый рабочий день недели! На окружной дороге в этот час затруднения в районе пересечения с ул. Губернской, а также на участке от Московского тракта до Интернациональной. На пересечении с Интернациональной работает наряд ДПС. На обочину не выезжаем! В такую погоду это особенно опасно. Соблюдаем ПДД!" - пишет пресс-служба ГИБДД в Teleram-канале.

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