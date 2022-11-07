В Тюмени снегопад и 7-балльные пробки

Автоинспекторы предупреждают жителей города о затруднении в движении на ряде улиц и напоминают о важности соблюдения правил дорожного движения.

"Будьте внимательны в первый рабочий день недели! На окружной дороге в этот час затруднения в районе пересечения с ул. Губернской, а также на участке от Московского тракта до Интернациональной. На пересечении с Интернациональной работает наряд ДПС. На обочину не выезжаем! В такую погоду это особенно опасно. Соблюдаем ПДД!" - пишет пресс-служба ГИБДД в Teleram-канале.