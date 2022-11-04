МЧС предупреждает тюменцев о снегопадах и гололеде

По данным Тюменского ЦГМС – филиал ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС", в Тюменской области 5 ноября ожидаются снег, мокрый снег, местами сильный, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололедные явления. В Тюмени также прогнозируются снег и мокрый снег, отложение мокрого снега на проводах и деревьях.



При снегопаде нужно держаться подальше от линий электропередачи, деревьев, рекламных щитов, незакрепленных конструкций. Не следует оставлять без присмотра на улице малолетних детей и пожилых людей



Водителям рекомендуется снизить скорость движения, увеличить дистанцию и не допускать внезапных обгонов и перестроений. При значительном ухудшении видимости рекомендуется съехать на обочину и обозначить свой автомобиль аварийными габаритными огнями.



При возникновении происшествий - звоните по телефону: "112" или "101".