Ветеринары рассказали, почему нельзя бояться собак

Что делать, если вы столкнулись с собакой или даже с целой стаей, рассказывали в Ветеринарной службе ТО.

Специалисты отмечают, что главное – ни в коем случае не бояться. Ваш страх для собаки вполне осязаем. Когда Вы боитесь, то обильно выделяете гормоны. Это сочетание с точки зрения собаки однозначно маркирует Вас как добычу.

Ни в коем случае не поворачивайтесь к стае спиной.

Если ничего нет с собой, то подберите камень или палку. Вам необязательно пускать их в ход, важна внутренняя готовность отогнать собак. В большинстве случаев стая решит, что цена слишком велика и прекратит Вас преследовать.

Категорически нельзя поднимать руки или нервно ими размахивать. После того, как нападение остановлено, нужно спокойно отходить, но ни в коем случае не убегать.