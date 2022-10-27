На дорогах Тюменской области ухудшилась обстановка из-за гололеда

В ряде районов Тюменской области осложнились дорожные условия из-за ненастной погоды, на проблемных участках наряды ГИБДД усилили дежурство.

В Уватском районе снег на участке с 437 по 445 километр федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск. На 81-и километре автодороги Ишим-Казанское водителей тоже предупреждают о необходимости сбавить скорость с учетом дорожных и погодных условий.