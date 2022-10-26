В Тюменской области ликвидировали очередной лесной пожар

09:19 26 октября 2022
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По данным диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области на утро 26 октября действующих лесных пожаров нет, за прошедшие сутки новых возгораний в лесных массивах не зафиксировано, ликвидирован 1 лесной пожар на площади 1 га.

26 октября на территории Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазон Тюменской области установлен III класс пожарной опасности (средняя пожарная опасность), на территории Уватской авиазоны - II класс пожарной опасности (низкая пожарная опасность).

По погодным условиям 27 и 28 октября на территории Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазон Тюменской области прогнозируется III класс пожарной опасности (средняя пожарная опасность), на территории Уватской авиазоны - II класс пожарной опасности (низкая пожарная опасность

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