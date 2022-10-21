В Тюмени пахнет свердловскими пожарами

Запах гари в Тюмени появляется уже несколько дней, его приносит из соседнего региона западный, юго-западный ветер, где действуют природные пожары, в Тюменской области лесопожарная под контролем, заявляет деплеса ТО.



"Это подтверждается данными авиационного мониторинга пожарной опасности, который при соответствующем классе пожарной опасности проводится в регионе ежедневно. Фото сделано сегодня лётчиком-наблюдателем (трасса в сторону Тугулыма). Ночью и рано утром, когда поверхность земли охлаждается и ветер стихает, запах гари может ощущаться сильнее", - сообщает пресс-служба деплеса.

Отмечается, что лесопожарные формирования Тюменской авиабазы оперативно реагируют на все лесные пожары, возникающие в нашем регионе. В целях оперативного выявления лиц, нарушающих установленные ограничения, используются беспилотные летательные аппараты, квадрокоптеры.