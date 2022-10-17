В конце недели в Тюмени возможен снег с дождем

По прогнозам синоптиков, больших осадков на неделе в областном центре не ожидается, хотя она начинается и дождя.

Понедельник, 17 сентября, в городе переменная область, небольшой дождь после полудня, днем до +7 °С, к ночи похолодает до +4 °С.

Вторник, 18 октября, пасмурно, но без осадков, днем около +9 °С, в ночные часы +6 °С.

В среду, 19 октября, небольшой дождь, пасмурно, максимальная температура днем - +6 °С, ночью +3°С.

В четверг, 20 октября, такая же погода, днем около +7 °С, ночью около +5 °С.

В пятницу, 21 октября, сохраняется вероятность осадков, днем до +5 °С, ночью лишь +1 °С, возможен снег с дождем, переходящий на утро субботы.

Выходные синоптики обещают без осадков, но будет холодно: около +1 +3 °С.