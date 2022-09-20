Парковки у Технопарка закрыты до пятницы

09:00 20 сентября 2022
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Трёхдневный перерыв общего доступа на парковку у технопарка.

С 20 по 22 сентября, на период проведения Тюменского нефтегазового форума (TNF-2022), в целях безопасности будет прекращено общее пользование парковками, расположенными у здания Тюменского технопарка (ул. Республики, 142).

Участников дорожного движения убедительно просим заранее планировать маршруты движения и места для парковки, соблюдать Правила дорожного движения РФ.

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