В центре Тюмени четыре дня подряд по вечерам будут перекрывать несколько улиц

Движение транспорта на улице Сакко от Первомайской до дома № 30, а также улице Водопроводной от Ванцетти до Комсомольской в Тюмени с 20 до 22 часов ежедневно с 19 по 22 сентября 2022 года будет прекращено.
Ограничение вводится в связи с проведением культурно-массового мероприятия, приуроченного к традиционному ежегодному Промышленно-энергетическому форуму ТНF.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru