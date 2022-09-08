В центре Тюмени четыре дня подряд по вечерам будут перекрывать несколько улиц

16:24 08 сентября 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Движение транспорта на улице Сакко от Первомайской до дома № 30, а также улице Водопроводной от Ванцетти до Комсомольской в Тюмени с 20 до 22 часов ежедневно с 19 по 22 сентября 2022 года будет прекращено.

Ограничение вводится в связи с проведением культурно-массового мероприятия, приуроченного к традиционному ежегодному Промышленно-энергетическому форуму ТНF.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2022