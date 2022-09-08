В центре Тюмени четыре дня подряд по вечерам будут перекрывать несколько улиц

Движение транспорта на улице Сакко от Первомайской до дома № 30, а также улице Водопроводной от Ванцетти до Комсомольской в Тюмени с 20 до 22 часов ежедневно с 19 по 22 сентября 2022 года будет прекращено.

Ограничение вводится в связи с проведением культурно-массового мероприятия, приуроченного к традиционному ежегодному Промышленно-энергетическому форуму ТНF.