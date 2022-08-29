Последние дни лета в Тюмени будут жаркими

С понедельника по четверг в областном центре ожидается днем до +27 +31 ºС, в пятницу ливень и прохлада - днем около +22 ºС.

Сегодня, 29 августа, до +27 ºС, малооблачно, ночью около +18 ºС, возможен небольшой дождь.

Во вторник, 30 августа, до +28 ºС, ясно, без осадков.

В среду, 31 августа, облачно, до +31 ºС, в ночь на 1 сентября возможен дождь.

В четверг, 1 сентября, ясно, до +29 ºС днем, вечером около +21 ºС.

В пятницу, 2 сентября, пасмурно, в первой половине небольшие дожди, вечером ливень, максимальная температура дня +22 ºС.

В субботу, 3 сентября, малооблачная погода, днем до +14 ºС, осадков не ожидается.

В воскресенье, 4 сентября, ясно и около +13 ºС днем.