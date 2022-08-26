Смог в Тюмени образовался от лесных пожаров Югры

10:39 26 августа 2022
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Дымка, которая наблюдается над городом и в северных районах области, может быть вызвана природными пожарами, действующими в Югре, со ссылкой на данные космического мониторинга сообщает информационный центр правительства ТО.

"Действующих природных пожаров в Тюменской области нет. За прошедшие сутки новых лесных пожаров не зафиксировано, произошло 3 ландшафтных пожара на площади 3,6 га. На сегодня все пожары сухой травяной растительности ликвидированы", - отмечается в сообщении.

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