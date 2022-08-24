На трассе Тюмень-Тобольск- Ханты-Мансийск образовался провал

На 626 км автодороги Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск, в районе поселка Куть-Ях Нефтеюганского района, организовано реверсивное движения по причине повреждения покрытия проезжей части (провал), сообщает Госавтоинспекция Югры.
Водителям советуют заранее планировать маршрут, соблюдать требования дорожных знаков, а также выбирать безопасную скорость движения. Движение возобновится в обычном режиме после окончания ремонта.
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