На трассе Тюмень-Тобольск- Ханты-Мансийск образовался провал

На 626 км автодороги Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск, в районе поселка Куть-Ях Нефтеюганского района, организовано реверсивное движения по причине повреждения покрытия проезжей части (провал), сообщает Госавтоинспекция Югры.

Водителям советуют заранее планировать маршрут, соблюдать требования дорожных знаков, а также выбирать безопасную скорость движения. Движение возобновится в обычном режиме после окончания ремонта.