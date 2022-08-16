В Тюмени нарисуют стоянки для самокатов

14:30 16 августа 2022
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В Тюмени выдано 527 разрешений на расположение пунктов проката электросамокатов операторам WHOOSH и URENT, которые обязаны информировать пользователей о необходимости соблюдения установленных Правил, в том числе оставлять самокаты в установленных местах.

Глава города Руслан Кухарук отметил, что далеко не все пользователи самокатов соблюдают правила парковки транспорта и сообщил, что по предложению департамента дорожной инфраструктуры и транспорта в городе будут наносить специальную разметку для обозначения мест размещения электросамокатов. Пилотный проект по нанесению разметки будет реализован оператором проката самокатов WHOOSH.

"С учетом обращений и жалоб жителей города, в ходе взаимодействия специалистов департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюмени с оператором проката было определено 30 локаций, где будет нанесена тестовая разметка. По мере накопления информации об эффективности разметки ее применение может быть расширено", - отметил Кухарук.

Глава Тюмени сообщил, что  в городе определено 60 "медленных зон" (скорость движения электросамокатов в которых не должна превышать скорости пешеходного потока и иметь максимальное значение не более 15 км/ч), а также 27 зон "запрета эксплуатации".

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