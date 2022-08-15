Новая неделя принесет в Тюмень похолодание

По данным Тюменского ЦГМС – филиал ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС", с 15 по 18 августа в ночные часы местами по югу Тюменской области в приземном слое ожидаются заморозки до 0 - -3 °С. В Тюмени на предстоящей неделе будет тоже будет прохладно, незначительные осадки возможны во вторник и среду.

В понедельник, 15 августа, ясно, днем до +19 °С, ночью около 8 °С.

Во вторник 16 августа, облачно, возможен небольшой дождь, днем до +21 °С, ночью около +8 °С.

В среду, 17 августа, также переменная облачность, кратковременный дождь после полудня и лишь +15 °С днем, ночью может похолодать до +4 °С.

В четверг, 18 августа, в утренние часы около +9 °С при ясной погоде, во второй половине дн пасмурно, потеплеет до +16 °С.





В пятницу, 19 августа, без осадков, днем до +19 °С.

В субботу, 20 августа, +21 °С и солнечно, в воскресенье, 21 августа, до +26°С и без осадков.